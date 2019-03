VIDEO- Idrissa Seck : « Notre victoire ne souffre d’aucune ambiguïté (…) Nous resterons mobilisés pour la prise en charge ce changement » Muet depuis sa fameuse sortie au soir du scrutin du 24 février, Idrissa Seck est sorti de sa réserve. Entouré de ses principaux alliés à l’exception de Khalifa Sall (en prison), le candidat de la coalition Idy2019 a fait face à la presse hier, pour commenter le déroulement de la Présidentielle 2019. Le leader du parti par Rewmi a accusé le Président Macky Sall d’avoir volé sa victoire et promet de publier un « livre blanc » pour l’expliquer en détails. «Notre victoire ne souffre d’aucune ambiguïté, mais nous sommes face à un régime déterminé à confisquer la volonté du peuple », a-t-il notamment indiqué. Plus loin, il a exprimé la « fermeté et la détermination » de ses camarades à rester mobilisés, pour dit-il «la prise en charge du désir de changement et pour la défense des acquis démocratiques du peuple sénégalais ». Il a par ailleurs exigé la libération immédiate des militants de la coalition arrêtés au lendemain du scrutin du 24 février et ainsi que celle de son allié, Khalifa Ababacar Sall.



