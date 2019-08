VIDEO- Idy exprime sa désolation face à « la situation des pauvres, des prisonniers et des malades »

A Thiès, aux fêtes de Korité et de Tabaski, comme c’est le cas aujourd’hui, la Mosquée de Moussanté n’est pas seulement un lieu de prière: elle attire l’attention aussi pour le Khoutba de l’imam et la déclaration d’Idrissa Seck, Premier Ministre, Maire ou Président du Conseil Départemental, au pouvoir ou dans l’opposition.



Pour cette année, au moment où l’imam Babacar Ndiour a évoqué des problèmes de pétrole et d’actualités politiques, Idrissa Seck s’est « contenté » de saisir l’occasion pour « pardonner et demander pardon à tous », d’exprimer sa « désolation face à la situation des pauvres, des prisonniers, des malades » et de souhaiter ardemment « le redressement économique du Sénégal.»



