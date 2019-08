VIDEO - Il refait surface le lendemain de son enterrement et fait fuir tout le monde Un père de famille a confondu le corps sans vie d’un jeune homme à celui de son fils. Après avoir confirmé aux sapeurs-pompiers que c’était bel et bien son fils qui avait perdu la vie dans un accident, il prépare la cérémonie mortuaire avec la famille. Mais ils auront la surprise de leur vie.



Après l’inhumation, la “défunt” refait surface dans la maison et fait fuir tout le monde.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Août 2019 à 12:16



