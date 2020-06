VIDEO - Impact du Coronavirus sur leurs activités: Somone-Guérèo en crise touristique, acteurs et populations au bord du désespoir... A Somone-Guérèo, c’est une crise touristique sans précédent. Dans cette localité de la commune de Sindia, département de Mbour, visitée par Leral.net, les effets de l'impact de la Covid-19 sur leurs activités plongent acteurs et populations dans une situation presque désespérée…

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juin 2020 à 14:19 | | 0 commentaire(s)|

Trois mois sans activité, avec dans la chaine des valeurs, plusieurs dizaines de travailleurs, restaurateurs, pêcheurs, piroguiers, ou même simples chefs de famille, ils ne plus savent où donner de la tête.

Selon les témoignages recueillis par Leral Tv, la façon presque brutale dont leurs activités ont été freinées ont désarçonné plus d’un.

Car de l’avis d’un des acteurs, même les chats qui vivaient des restants des restaurants sont désorientés à plus forte les humains..

Pour le moment aucune aide ou appui ne leur est parvenu de l’état ou des autorités communales, car tout aussi étrange, pour une inspection ou mesure d’impacts du Coronavirus, sur la vie des populations, Somone – Gèrèo n’a reçu aucune visite…



