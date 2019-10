VIDEO - Kaolack: Baisse du prix de la crevette, Djiby Kalidou Niang lance un appel au chef de l'Etat pour sauver la filière La vente des crevettes connaît de véritables difficultés. Le Kilogramme qui coûtait 2800 francs est à nos jours entre 1300 et 800 francs.

A Kaolack,le président des pêcheurs et maraiyeurs de la région Djiby Kalidou Niang annonce que la pêche des crevettes risque de disparaître face à la baisse drastique des prix .

Le président des maraiyeurs de Kaolack et maire de Sibassor appelle le chef de l'état à panser cette difficulté et sauver la pêche artisanale qui est traitée en parent pauvre par son ministère de tutelle.

Il demande aussi au président Macky Sall l'érection d'un quai de pêche et des usines de glace pour la gestion des produits halieutiques dans la région.

