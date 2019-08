VIDEO - Kaolack: Les travailleurs de la CNDE brisent le silence Les employés de la Coopérative nouvelle pour le développement économique (CNDE), sont sortis de leur mutisme qu'ils étaient depuis l'éclosion de l'arnaque des responsables de l'institution financière.

Quelques jours après, une partie des employés a fait une déclaration exclusive à leral.net, pour expliquer à quel point la sécurité, l'honneur et même leur intégrité, est menacée.

Par la voix de leur porte-parole et ancien Chef du Bureau administratif et financier de la CNDE, Dieynaba Diallo fait le récit de la vie de la coopérative fictive à leur statut de victimes.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2019 à 14:39



