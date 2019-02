VIDEO - Kaolack: Moustapha Sow décroche Ousseynou Goumbala du Pds. Le président du mouvement "Yes Kaolack" et souteneur du président de la République a réussi à décrocher le Secrétaire Général de la Fédération Communale de Kaolack du parti de Wade.

L'ancien Directeur des Bourses dit s'engager au coté de Moustapha Sow pour l'aider à gagner Touba Ndorong ce que l'Apr et la coalition BBY n'ont jamais réussi depuis 2012.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Février 2019 à 17:54



