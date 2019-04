VIDEO - Keur Massar : la police arrête une bande de 10 malfaiteurs Le Commissariat Central de Dakar a saisi 174 kg de chanvre indien et démantelé une bande de 12 malfaiteurs qui semait la peur et le désarroi dans la banlieue dakaroise.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019 à 18:13



