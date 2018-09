VIDEO- Khadim Sène « Bily », acteur dans Pod et Marichou : « L’art cinématographie n’est pas une affaire de fou » Khadim Sène dit « Bily » a été l’invité de l’émission « Siiw » de Leral TV. L’acteur, devant interpréter un rôle dans 3e saison de la série Pod et Marichou est largement revenu sur son intégration dans la production de Marodi. « Bily » engagé dans le cinéma depuis, à peu près 4 ans, évoque sa conciliation vie privée et pratique professionnelle. Seul son pater, reconnaît-il, était contre son engagement dans le mode du théâtre et du cinéma.

Le cinéaste, promettant du chaud à travers ses interventions scéniques, estime que l’art qu’il fait, n’est pas une affaire de fou. Le cinéma est fait par des personnes intelligentes et responsables. Sur ce, il demande à la jeune génération d’acteurs de prendre conscience de cet aspect, tout en se donnant les moyens de se parfaire pour émerger dans l’art cinématographique.



Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Septembre 2018 à 16:07



