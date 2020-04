VIDEO - La Culture en front commun contre le Coronavirus: Youssou Ndour, Ismaïla Lô, Thione Seck...,consultés par leur ministre Artistes-plasticiens, musiciens, écrivains, comédiens... le monde de la culture au Sénégal, fait front commun contre le Coronavirus.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Avril 2020 à 02:30 | | 0 commentaire(s)|

Cette volonté saluée par Abdoulaye Diop, le ministre de la Culture s’est traduite par des visites pour recueillir les témoignages sur les impacts du fléau dans leur environnement, mais aussi les réponses appropriées attendues pour une relance du secteur.



Premier produit d’exploitation du Sénégal, selon le ministre de tutelle, occasion ne saurait être plus indiquée pour visiter les acteurs, pour leur rendre hommage, car depuis le début de cette pandémie, ils ne cessent de sensibiliser, partager les messages et conseils pour contre le fléau.



Sur un autre plan, il a tenu à leur exprimer sa compassion pour les impacts négatifs du COVID-19 sur leur environnement, leur travail... Bien vrai que pour le moment aucun montant n’a été décliné pour le monde de la culture.

C’est d’ailleurs en ce sens qu’il est venu mesurer l’impact que ces acteurs maitrisent que quiconque sur leurs activités. De grandes stars comme Youssou Ndour, Ismaela Lo, Thione Seck ont accueilli cet hôte de marque...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos