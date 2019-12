VIDEO - La déclaration surprenante de Me Madické Niang sur son avenir politique Me Madické Niang n’a pas abandonné la politique. Contrairement à ce qui a été rapporté dans la presse, l’ancien candidat à la Présidentielle a abandonné l’idée de créer son propre parti. « Je déclare solennellement que j’ai décidé d’interrompre le processus de création d’un parti politique que j’avais enclenché. À partir de ce jour, je me mets à l’écoute du Khalife général des Mourides », a-t-il déclaré lors d’un point de presse à Touba. Voir vidéo ci-dessous.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2019 à 22:12 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos