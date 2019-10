VIDEO-La foule de Boston en délire pour Tacko Fall L'entrée en jeu de Tacko Fall cette nuit a suscité l'excitation des supporteurs des Boston Celtics qui se sont déjà trouvé un nouveau chouchou.





Tacko Fall joue actuellement sa place au sein de l'effectif des Boston Celtics. Ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà gagné le cœur des fans. Il le chouchou du TD Garden. D'ailleurs, la foule est parti en plein délire à son entrée sur le parquet ainsi qu'à chacune de ses actions lors du match de pré-saison contre les Charlotte Hornets cette nuit.



Bien en jambes, le Sénégalais a marqué 5 points en 8 minutes. Il a aussi pris 3 rebonds et bloqué 2 tirs. Si jamais ses performances ne suffisaient pas, il pourra toujours compter sur la popularité du public... même s'il y a un certain côté 'mascotte' un peu comme Boban Marjanovic partout où il passe.

