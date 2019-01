VIDEO - La poignée de mains entre Balla Gaye 2 et Yékini qui met la toile en ébullition C’est l’image du jour sur Sunubuzz ! Cette poignée de mains entre Balla Gaye 2 et l’ancien roi des arènes Yakhya Diop Yékini témoigne si besoin en était, du grand respect que se vouent les deux lutteurs.



Pour la petite histoire, cette image a été prise lors du dîner de Gala avant la confrontation entre Balla Gaye 2 et Modou Lo, juste quelque jours après que Yékini a publiquement affiché son souhait de voir Modou Lô sortir victorieux de ce combat.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Janvier 2019 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|



