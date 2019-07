VIDEO - Lamine Gassama : « nous sommes conscients de l’enjeu de cette demi-finale » Lamine Gassama s’est exprimé, ce samedi, en conférence de presse sur la demi-finale que les siens doivent disputer, contre la Tunisie, demain dimanche (16h GMT) 14 juillet 2019, au Caire.

« Nous avons des joueurs de qualité qui sont capables de faire la différence. Mais (Alain) Giresse connaît le football sénégalais. Nous aussi, nous connaissons les joueurs tunisiens. Donc, nous sommes conscients de l’enjeu de cette demi-finale », a-t-il déclaré. « Nous allons jouer notre jeu et tout faire pour faire plaisir à notre peuple. Il y a une attente au Sénégal et on a envie de marquer l’histoire du foot sénégalais. »



L’arrière droit sénégalais est revenu sur sa montée en puissance après des débuts difficiles en sélection. « C’est vrai que ce n’était pas facile au début. Mais, on me soutient. Mes partenaires sont là et on a un staff technique compétent », a-t-il relevé.

Igfm

