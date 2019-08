VIDEO- Le DG de l’Apix, Mountaga Sy à la RTS pour démentir Ousmane Sonko

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Août 2019 à 22:57

Suite aux révélations d’Ousmane Sonko sur la convention entre l’Etat du Sénégal et la société de sidérurgie Tosylia, le Directeur général de l’Agence des grands travaux de l’Etat (APIX), Mountaga Sy, invité du journal de 20 heures de la RTS dément l’ex-inspecteur des Impôts et des Domaines.



Mountaga Sy, assurant la riposte du Gouvernement précise que Sonko a travaillé sur un document qui n’est pas à jour.



