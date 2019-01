VIDEO - Le grand-frère de Khalifa Sall tire sur Macky Sall, Ousmane Tanor Dieng et Serigne Mbaye Thiam Dans cette vidéo de Leral Tv, Ismaïla Sall, le grand frère de Khalifa Sall a dénoncé le rejet de la candidature de l'ex-maire de Dakar par le Conseil constitutionnel, et son emprisonnement à une peine de 5 ans ferme dans le cadre de la gestion de la caisse d'avance de la Ville de Dakar.

