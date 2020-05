VIDEO - Le maïs arrosé en pleine saison sèche: Cultivé sous un soleil de plomb à Wendou Bosséabé Du maïs arrosé en pleine saison sèche. Et, c’est sous un soleil de plomb, avec plus de 46° à l’ombre, et en plein mois de Ramadan, que les habitants de Wendou Bosséabé, dans le département de Kanel, récoltent cette culture pour la seconde fois.



A travers des aménagements agricoles, réalisés par un fils du terroir, les populations de Wendou Bosséabé ont pu matérialiser le concept de la production en toute saison… “Cette année, aucun habitant de Bosséabé n’a faim. Du maïs a été donné à chaque chef de famille. Du maïs en cette période de l’année, cela ne se voit qu’à Wendou Bosséabé… De Saint-Louis jusqu’à Bakel, vous n’en verrez pas… Et nous en rendons grâce à Dieu et, à notre bienfaiteur…“, a réagi cet agriculteur…



Les éleveurs ne manquent pas de se bousculer dans la localité à la recherche de l’aliment pour leurs bétails. Un d’entre eux estime que tout le Fouta doit s’imprégner de ce projet au grand bonheur des éleveurs…



Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mai 2020 à 17:17



