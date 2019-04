VIDEO - Le sens et la signification de l'Appel de Seydina Limamou Lahi (Explications) Le 139e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Laye sera célébré ces vendredi et samedi 6 avril 2019 entre Cambérène, Ngor et Yoff. Un événement religieux plein de sens et de signification pour la confrérie Layène. Et Seydina Issa Diop qui a face à l'équipe de Leral Tv ,est revenu largement sur l'origine de cet Appel et le mythe du Mahdi, l'envoyé de Dieu.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 16:46 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos