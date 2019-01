VIDEO: Les révélations de Bombardier sur le combat de Modou Lô vs Balla Gaye 2... Les rideaux sont tombés sur le combat Balla Gaye 2 vs Modou Lô avec le verdict que l'on sait à savoir la victoire de Balla Gaye 2 sur son adversaire. Mais vu la dimension de ce combat du siècle, les commentaires et avis n'ont pas fini d'alimenter les discussions et le roi des Arènes, Bombardier ne pouvait pas ne pas se prononcer sur cette affiche ainsi que ses tenants et aboutissants. Reportage LutteTv.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Janvier 2019 à 16:27 | | 0 commentaire(s)|



