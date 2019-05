VIDEO - Les révélations inédites de Ahmed Khalifa Niasse sur Serigne Touba : "Le Prophète Psl..." Ahmed Khalifa Niasse raconte Serigne Touba. D'après lui, on ne peut aimer le Prophète Mohamed Psl et détester le fondateur du Mouridisme. "C'est impossible. Parce qu'ils ne sont pas deux personnes", a-t-il estimé. "Il faut que les gens acceptent ce que le Seigneur a fait pour Serigne Touba. Il a donné la tarikha Tidiane à beaucoup de personnes ", a-t-il révélé.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos