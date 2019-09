VIDEO - Liverpool: zappé par Salah et remplacé, Mané pète les plombs ! (vidéo) Sadio Mané est sorti très en colère lors du match de Liverpool contre Burnley (3-0) ce samedi, dans le cadre de la quatrième journée de Premier League. Le Sénégalais s'en est pris verbalement à Mohamed Salah et Jürgen Klopp, qui a calmé le jeu en conférence de presse.

Sadio Mané n'a pas savouré le succès de Liverpool contre Burnley (3-0) ce samedi. Le Sénégalais, buteur pour la quatrième journée de Premier League, a explosé après son remplacement à la 85e minute. Alors que Divock Origi pénétrait sur le terrain, Mané s'en est pris vivement à son entraîneur Jürgen Klopp.



En colère contre Salah

Il reprochait vraisemblablement au technicien allemand de l'avoir remplacé lui plutôt que Mohamed Salah. Et pointait du doigt au passage une occasion vendangée par l'Egyptien, qui a préféré tenter une frappe entre deux défenseur plutôt que de lui donner le ballon, seul dans la surface.



Klopp calme le jeu

En conférence de presse, Klopp a minimisé l'incident. "Il était en colère, c'est évident, a reconnu le technicien. Sadio ne peut pas cacher ses émotions. J'apprécie ça. Tout est réglé. Nous en avons discuté et tout va bien. Nous sommes des individus, nous sommes émotifs. C'était un moment dans le match."



Sadio Mané a inscrit le deuxième but de Liverpool, après l'ouverture du score sur un but contre son camp de Chris Wood. Roberto Firmino a scellé le match avec une frappe croisée à l'entrée de la surface à la 80e minute.



rmcsport

