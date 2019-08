VIDEO - Macky Sall: « Je veux que le Sénégal soit cité parmi les pays les plus propres d’Afrique » En marge de la prière de l’Aïd El Kebir (Tabaski), le Président Macky Sall réitéré son engagement à œuvrer pour un « Sénégal zéro déchet ». A cet effet, le chef de l’Etat a invité ses concitoyens à l’accompagner dans ce sens, afin que le pays soit cité parmi les plus propres d’Afrique



Rédigé par leral.net le Lundi 12 Août 2019 à 15:18 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos