VIDEO - Macky Sall à Oussouye : « Je sais que vous me portez dans vos cœurs » Le candidat de la coalition BBY était à Oussouye, hier. Se félicitant de la paix en Casamance depuis qu’il est pouvoir, Macky Sall a renouvelé un appel pour la consolidation de cet acquis. Enumérant ses nombreuses réalisations dans cette région, notamment le taux d’électrification passé de 2 à 92%, le président sortant s’est engagé à « poursuivre le travail après le 24 février ». « J’aime la Casamance et je sais que vous me le rendez bien », a-t-il lancé à l’immense foule. « Je sais que vous me portez dans vos cœurs », a-t-il encore dit, avant de promettre : « tant que je serai là, vous ne serez plus oubliés ».

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Février 2019 à 11:12 | | 0 commentaire(s)|



