VIDEO - Macky Sall dans le Boundou: « la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Kidira-Bamako, est l'une des priorités pour le deuxième mandat »

Apres le Fouta où il a été reçu comme un roi, le président sortant continue sa tourne de campagne électorale dans le Sénégal orientale. Ce jeudi, Macky Sall était dans le Boundou plus précisément dans le département de Goudiry.



Les responsables de le coalition Beno bokk yaakaar de cette localité ont chacun égrené un chapelet de doléances avant de rassurer Macky Sall pour une large victoire au soir du 24 février dans cette partie du pays.



Ainsi, le candidat à sa propre succession dans son discours a d’abord listé les grandes réalisations faites dans le Boundou et particulièrement dans le département de Goudiry. « Nous avons déjà mis 16 systèmes hydrauliques notamment des plus de 26 localités. Et plus de 26 village ont été électrifiés et 11 périmètres d'une superficie de 54 ha aménagés. Mais nous avons distribué du matériel agricole… Dans le Pudc nous avons fait plus de 85 Km de pistes de production puisque c’est un vaste département et 27 villages additionnels seront raccordés au niveau hydraulique », a précisé le président sortant.



Qui en réponse aux doléances faites par les différents orateurs s’engage : « J'ai entendu le message des responsables. Nous devons encore faire plus pour le département de Goudiry et j'ai bien pris note et après les élections s'il plait à Dieu nous le ferons. Et je sais qu’ici à Goudiry, il n’y a aucun doute que vous gagnerez très largement comme vous l’avez toujours fait. Donc c’est une question de proportion, je vais vous fixer la barre un peu plus haut pour que vous puissiez (le député et président du conseil départemental, tous les maires et responsables) atteindre la barre des 75% minimum ici à Goudiry. Je sais que vous pouvez le faire après je donnerai satisfaction à vos doléances... », lance Macky Sall



Macky Sall a annoncé la création d'un espace numérique ouvert (Eno) et un centre de formation professionnelle pour les jeunes et les femmes à Goudiry



Le Candidat de Bby de dire que « le programme pour la construction de la route Goudiry-Tamba et Goudiry-Kidira est déjà bouclé, reste maintenant le démarrage des travaux pour 24 mois qui se fera bien sûr après les élections ».



Macky Sall a aussi évoqué la réhabilitation du chemin de fer qui traverse Goudiry, Kidira pour Bamako. « C’est l'une des priorités pour le deuxième mandat. A ce niveau l'Etat a déjà finalisé les négociations avec ses partenaires», a fait savoir le patron de l’Apr.

