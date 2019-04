VIDEO - Macky Sall prête serment: "Devant Dieu et la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge..."

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2019 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|

C’est fait ! Macky Sall a pris fonction pour un second mandat. Il vient de prêter serment au moment où ces lignes sont écrites, devant les membres du Conseil constitutionnel.



« Devant Dieu et la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les dispositions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine », s’est-il engagé, devant Pape Oumar Sakho et les autres membres du Conseil constitutionnel.













