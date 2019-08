VIDEO - Malgré la défaite face au Nigéria : Macky Sall offre 10 millions FCfa à chaque "Lionne" La défaite du Sénégal contre le Nigéria (60-55) en finale de l'Afrobasket féminin, hier, n’a pas empêché le Président Macky Sall de récompenser les "Lionnes" et les membres de l'encadrement. Il leur a accordé une prime de 10 millions FCFA, selon "L’As". Le ministre des Sports, Matar Bâ, l’a annoncé après la rencontre. Le chef de l’Etat avait offert 20 millions aux Lions du football et à leur encadrement après la Can 2019 et la finale perdue face à l’Algérie (1-0).

