VIDEO - Mamadou Niang sur l’équipe nationale : « On doit garder ce groupe le plus longtemps possible » En séjour à Dakar, Mamadou Niang s’est prononcé sur l’actualité de l’équipe nationale de football du Sénégal. L’ancien international sénégalais pense que le groupe actuel dirigé par Aliou Cissé, doit être maintenu le plus longtemps possible. Selon lui, il y a du potentiel et l’équipe grandira dans les années à venir.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2019 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

Devenu Directeur sportif de l’Athlético Marseille, pensionnaire de National 3, « Mamad » a également évoqué le Classique PSG-OM qu’il a eu à disputer sous les couleurs marseillais. L’entretien a eu lieu peu avant le coup d’envoi du choc de la 11e journée de Ligue 1.

Source IGFM

