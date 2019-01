VIDEO - Matar Bâ : "La Fédération et l'Etat du Sénégal font confiance au coach Alioune Cissé" En marge de la finale de la deuxième édition du tournoi Cheikh Ndiaye à Ndoffane, le ministre des Sports Matar Bâ a été interpellé sur la prolongation ou non du contrat de l'entraîneur des Lions du Sénégal, Alioune Cissé.

