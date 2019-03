VIDEO - Mbacké: Grand déballage de Youssoupha Babou contre Abdou Mbacké Ndao Youssoupha Babou ancien conseiller municipal de Mbacké qui a porté plainte contre l'actuel Maire de Mbacké devant l'OFNAC, a réitéré ses accusations. Mieux l'ancien conseiller va plus loin, en affirmant que le maire a vendu un des véhicules de fonction de la Municipalité. Entre autres malversations commises par le premier magistrat de la ville Abdou Mbacké Ndao, qui ne cesse de multiplier les scandales en matière de finances et de fonciers.

