VIDEO - Momar Lô : « aujourd’hui, les seules valeurs au Sénégal sont celles de la survie » Momar Lô est un homme multidimensionnel. Ancien député à l’Assemblée Nationale sous le régime socialiste, jusqu’en 2002, il est un témoin de l’histoire de son terroir, le Ndiambour. Issu d’une famille dirigeante à Louga, celle des Lô où les guides spirituels et moraux sont généralement issus, Momar Lô n’en pas moins un intellectuel accompli. Ingénieur en planification de formation, l’homme maîtrise parfaitement l’évolution socio-politique du Sénégal.

Toutefois, Momar Lô déplore aujourd’hui la perte des valeurs aujourd’hui au Sénégal depuis les années 1990. « Aujourd’hui, les seules valeurs au Sénégal au Sénégal sont celles de la survie », dit-il, dans cet entretien exclusif.

Faisant une radioscopie de l’histoire politique du Sénégal depuis Abdou Diouf il note les gouvernances des 3 derniers présidents sénégalais.

Selon lui, « Abdou Diouf menait une politique imposée de l’extérieur, notamment par les partenaires au développement, la Banque mondiale et le FMI, qui ne l’ont pas aidé ». En plus, souligne-t-il, « avec un budget limité à l’époque de 800 milliards, il n’avait pas une grande marge de manœuvre ».

Par contre, dit-il, Wade a eu le courage de tourner le dos à ces bailleurs traditionnels pour se tourner vers d’autres partenaires, notamment les pays arabes. Ce qui lui a permis de porter le budget du Sénégal à 2200 milliards.

« Wade a donné le courage aux sénégalais. Cette mentalité de croire en eux et de se prendre en charge ».

Son successeur Macky sall est retourné vers ces partenaires traditionnels du Sénégal, particulièrement la France, souligne-t-il. Toutefois, « Macky Sall a su gagner la confiance de ses partenaires. C’est pourquoi quand il a demandé 2 milliards au sommet de Paris, les partenaires lui en ont donné 7 ».

Ce qui lui a permis à son tour de « porter le budget du Sénégal à 4000 milliards ».

Suffisant pour Momar Lô de dire que « Macky Sall a la possibilité de réaliser ses projets » et de porter le Sénégal vers le Développement.

