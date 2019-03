VIDEO - Moussa Diop: “ ils utilisent ma bouche pour manger leur piment ” Moussa Diop n’a pas sa langue dans sa poche. Le DG de Dakar Dem Dikk a encore lancé quelques piques à l’encontre de certains de ses frères au sein de la mouvance présidentielle.

“ Cela ne fait pas plaisir d’être avec des gens qui t’appellent frère le jour, et essaient de t’enterrer la nuit”, a-t-il dit, hier, en marge de la rencontre entre les members de la coalition Macky 2012. Et Moustapha Diop ne veut surtout pas être le troublion au sein de la mouvance présidenrielle. “Quelques fois, ils utilisent ma bouche pour manger leur piment”, s’est-il défendu celui qui a défrayé la chronique dernièrement à propos de sa declaration sur l’autoroute Ila Touba.

Toutefois, a-t-il dit, “l’intérêt du sénégal doit primer sur nos intérêts propres. “Aujourd’hui, on s’est parlé, on s’est dit des vérités, et l’objectif est d’accompagner Macky Sall pour son second, au lieu de parler de candidature pour 2024”.

