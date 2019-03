VIDEO- Moustapha Cissé Lô: "Bilahi Walahi Talahi, Macky Sall ne gagnera jamais Yoff et Touba..." Moustapha Cissé Lô a encore fait parler de lui. Avant-hier samedi, lors d’un meeting de remerciements aux militants à Nord Foire, le vice-président de l’Assemblée nationale et président du Parlement de la CEDEAO, s’est illustré par un discours musclé à l’endroit de Macky Sall. Il a notamment affirmé que ce dernier ne gagnera jamais les élections à Touba et Yoff sans son apport. Chantage ou pression pour avoir sa part dans le prochain gouvernement ? En tout cas, il est bon de signaler qu’il s’est singularisé par le même discours lorsque Macky Sall a été élu fraichement en 2012.

