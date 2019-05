VIDEO - Ness défie Ama Baldé : "Je peux le terrasser encore. Mon sorcier Mor Bâ s'était..." Ness veut confirmer sa suprématie sur Ama Baldé. Le lutteur de l'écurie Lansar est convaincu qu'il est plus fort que digne le fils de Falaye Baldé. Car dit-il, il l'avait terrassé au même titre que son grand frère Jules Baldé et Ciré Séras. Mieux, son sorcier Mor Bâ connait tous les secrets qui entourent leur domicile, pour s'y être rendu nuitamment la veille de leur premier combat.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2019 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos