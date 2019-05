VIDEO - Oustaz Hady Niass : "Comment savoir que notre jeûne a été accepté..." Dans cet entretien exclusif accordé à Leral Tv, Oustaz Hady Niass rappelle le sens et la conduite à tenir durant le mois béni du Ramadan. D'après le prêcheur, le jeûne ne se limite à s'abstenir de manger et de boire. "Le fidèle doit abandonner tout ce qui est interdit par l'Islam.Tous les organes de sens doivent également jeûner", a-t-il rappelé.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|



