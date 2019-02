VIDEO - Pape Diop : "Le seul programme qui pourra rendre les Sénégalais plus heureux, c'est celui de Idy" A Sédhiou où il était hier lundi pour battre campagne, Pape Diop de la coalition "Idy 2019" a chanté le programme de Idrissa Seck, surtout sur le plan agricole. D'après l'ancien maire de Dakar, le projet agricole de son candidat sera un programme révolutionnaire, car il sera fondé sur la maîtrise de l'eau et la désalinisation des terres.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Février 2019 à 13:17 | | 0 commentaire(s)|



