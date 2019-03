VIDEO - Pétrole et gaz: Me Ousmane Ngom donne son quitus pour un... Présent cet après midi au palais à l'occasion du premier discours de Macky Sall, Me Ousmane Ngom n'a pas tari d'éloges pour le Président. Selon l'avocat, le discours rassembleur de Macky Sall est à féliciter au regard des défis qui attendent le pays, en termes de gestion de ressources comme le pétrole et le gaz.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2019



