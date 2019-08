VIDEO - Point E: Le récit de l'impressionnant braquage de la bijouterie "Joaillerie Ngalam" Située au Point E, la luxueuse bijouterie "Joaillerie Ngalam" a été braquée hier nuit. D'après la victime qui s'est confiée au micro de Leral Tv, les malfaiteurs ont emporté tous ses bijoux en or, argent et diamant, après avoir défoncé les portes de son magasin.

