VIDEO - Pr Insa Diallo sur le scandale du pétrole et du gaz : "Perpétuité sakh dou doy si Aliou Sall..." Invité de la rédaction de Leral Tv, Insa Diallo, conseiller municipal à Keur Socé, par ailleurs président du Conseil des acteurs et partenaires de l'enseignement privé des Almadies (CAPEP), a passé à la loupe l'actualité politique nationale, notamment le scandale présumé de 10 milliards de dollars sur le pétrole et le gaz, le Dialogue national et les maux du système éducatif.

D'après le responsable politique, les révélations de la BBC sur la gestion de nos ressources naturelles et qui mouillent le frère du chef de l'Etat sont très graves. "Parce qu'on vit dans un pays très pauvre. Les populations n'arrivent pas à se soigner. L'éducation n'a plus de qualité. les paysans attendent toujours les engrais...", dénonce-t-il.

Pour lui, le Président Macky Sall doit démettre Aliou Sall de ses fonctions à la tête de la Caisse des Dépôts et Consignations. Mieux, "Le procureur de la République qui cherche à noyer le poisson doit éclairer la lanterne des Sénégalais sur la gestion de leurs ressources naturelles. S'il ne le fait pas le pays va basculer dans le chaos", a-t-il averti. " Car dans l'affaire Karim Wade, le procureur s'était précité en appelant la presse pour leur dire que ce dernier a détourné 130 milliards de francs. Il en était de même dans l'affaire de la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, où Khalifa Sall est accusé d'avoir détourné 1,8 milliards FCFA"

