VIDEO - Présidentielle 2019 : Abdou Ndiaye Touba appelle au calme et sensibilise les jeunes Dans ces moments où notre pays s'achemine vers une campagne électorale pour la Présidentielle 2019 le 24 février prochain, l'ancien artiste danseur devenu conférencier à Touba, invite les acteurs politiques à sauvegarder la stabilité du pays. Abdou Ndiaye Touba recommande aussi les jeunes à ne pas suivre la classe politique dans leurs manifestations et à éviter les dérives sur les réseaux sociaux.

