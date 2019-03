VIDEO - Présidentielle 2019: Le message de Cheikh Issa Sall aux Sénégalais

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mars 2019 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

El Hadji Issa Sall a déjà digéré sa défaite et tourné la page de la présidentielle. Après avoir annoncé le rejet des résultats publiés par la commission nationale de recensement des votes, le candidat du Pur félicite ses partisans et « demande à tous d'avancer sans rancune ni déception ».



« Une élection n'est qu'un moment dans la vie de la République. Le devoir a été fait avec une exemplarité dans le militantisme et des convictions. De belles pages sont encore à écrire avec vous », écrit-t-il sur son compte twitter.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos