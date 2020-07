VIDEO - Présumé scandale foncier et expropriation de terres à Mbao: I. Diop représentant de la famille Thiombane, dément la Une de Direct News Le quotidien "Direct News" dans sa publication de ce lundi 27 juillet 2020, a titré à sa Une principale, "Présumé scandale foncier relatif à une expropriation à Mbao, où de hautes autorités sont indexées". Ibrahima Diop représentant légitime de la famille Thiombane qui réagit suite cette publication, a apporté son démenti formel, au nom de la famille.

Dans cette vidéo, Ibrahima Diop représentant légitime de la famille Thiombane, a tenu à apporter son éclairage sur la « Une » d’un journal qui semble l’avoir totalement surpris.



A la base, la Une principale du quotidien "Direct News" qui soulève une expropriation par l’Etat de deux terrains pour utilité publique, terrains redistribués à des Libanais. Et ces mêmes libanais ont décidé de revendre les terrains aux HLM, sous un titre foncier au nom de l’Etat. Ce qui a suscité de graves soupçons portés sur des pontes de l’administration. Et chose grave aussi, le gouverneur sollicité pour tirer tout cela au clair, a refusé de former une commission pour vider une bonne fois pour toutes, ce contentieux.



Démentant ces propos et apportant son éclairage « sur qui doit parler au nom des familles concernés », Ibrahima Diop représentant légitime de la famille Thiombane, a expliqué que toute une procédure avait abouti à la décision de l’Etat de rétrocéder les terrains à la famille Thiombane, parce que 5 ans après, rien n’a été fait pour cette utilité publique avancée.



Mais il y a eu un manque de coordination et les terrains ont été attribués à d’autres. C’est ainsi que dans sa logique, les parties concernées ont entamé des procédures pour rembourser les familles concernées.



« Les familles n’ont aucun problème avec les autorités, car pas plus tard que la semaine dernière, elles se sont concertées avec le gouverneur », a-t-il rassuré.



Et mieux, au-delà de son démenti formel de ces infos avancées, il remercie même les autorités étatiques pour tous les efforts fournis et les procédures en cours.



Il a souligné que ces infos étalées dans ce journal, n’émanent nullement des responsables de la famille. Entretien.



