VIDEO : Quinzaine de la femme au ministère de la Pêche et l'Economie maritime Les femmes du ministère de la pêche et de l'économie maritime se sont réunies ce vendredi pour échanger sur le Thème : Penser équitablement, bâtir intelligemment innover pour le changement. La rencontre a été initiée par ces femmes pour jouer leur participation à la célébration de la journée internationale de la femme.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2019 à 20:01 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos