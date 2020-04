VIDEO - Remède miracle malgache: cultivée depuis 7 ans à Tivaouane, l’Artémisia peut être produite en quantité suffisante au Sénégal Vantée par le président malgagche Anry Rajoel comme un remède miracle contre le Covid-19, l’Artémisia pour lequel le chef de l’Etat serait prêt à passer une commande, n’est pas une plante spécifique au Madagascar. Elle est cultivée au Sénégal, particulièrement à Tivaouane par les jeunes l’association Lion Vert, formés à cet effet, depuis 7 ans, selon Momar Mada Fall, le président de Amonerie internationale Sénégal, qui s’est confié à Leral TV.

C’est le scientifique congolais Jérôme Munyangi, à l’origine de ce remède, qui l’a lui-même introduit au Sénégal, il a 7 ans, alors qu’il s’était réfugié dans notre pays. Aujourd’hui, les jeunes de l’association Lion Vert, qu’il a formés, ont une bonne maîtrise dans cette culture qui ne dure que 3 mois. Préconisée dans le traitement du paludisme, du diabète de type 2, des règles douloureuses, entre autres, l’Artémisa peut effectivement être un bon préventif contre le coronavirus, selon Momar Fall.

Déjà produite et conditionnée en infusion, décoction et gélules, le prix de l’Artémisia proposée par l’association Lion Vert ne passe pas 2500 francs. D’où l’appel de Momar Fall au chef de l’Etat, pour favoriser la culture et la production à grande échelle de ce remède et le distribuer gratuitement à tous les sénégalais dans le cadre d’une subvention.



