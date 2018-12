VIDEO - Saint-Louis : Ce "magicien" transforme le plastique en crocodile La nouvelle performance du jeune artiste Saint-Louis, débordant de talent, a drainé du monde jeudi sur le jardin du pont Faidherbe. Avec des bouteilles en plastique et autres éléments solides retrouvés dans des dépôts sauvages à travers la ville, El Hadji Samba SARR confectionne un crocodile et un bateau qu’il traine sous les arcs du pont.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Décembre 2018 à 15:29 | | 0 commentaire(s)|

Cette exposition vise à sensibiliser la Commune et les populations sur la nécessité de transformer et de recycler les rejets. « Je constate qu’il y a de plus de plus d’ordures et de plastique dans la ville. Alors que nous pouvons les séparer et les réutiliser à bon escient », a-t-il dit ». « J’évolue avec mes maigres moyens parce que je suis conscient de l’importance du message que je véhicule au profit de Saint-Louis ».



Cette année, « Samba SART » a reçu le soutien de Geneviève BARDY, une artiste française œuvrant dans le recyclage. Une collaboration est ainsi nouée dans les deux virtuoses et un jumelage artiste est attendu entre Saint-Louis du Sénégal et Limoges (la ville de Geneviève).



Depuis plus de 10 ans, il évolue dans la récupération à travers son projet « FOR SOPI », en déroulant plusieurs programmes éducatifs et didactiques dans ce sens.



















Ndarinfo

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos