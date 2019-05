VIDEO - Saliou Konaté : "La crise des valeurs doit interpeller tout le monde, surtout les musulmans" Pour la 7e édition de leur conférence religieuse, les femmes du mouvement "Diote Na" de Louga en collaboration avec le promoteur de sport, Point kona sensei ont choisi comme thème, "La crise des valeurs". Pour Mamadou Saliou Konaté, ce thème doit interpeller tout le monde, surtout les musulmans avec les dérives constatées sur les réseaux sociaux et les médias.

M. Konaté a par ailleurs remercié, le président du mouvement "Dolly Macky Sall" et ex-dg des Domaines, Mamadou Mamour Diallo qui ne ménage aucun effort pour la réussite de leurs différentes activités

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos