VIDEO - Sédhiou : Macky Sall annonce la construction d'un nouvel hôpital régional

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Février 2019 à 09:22 | | 0 commentaire(s)|

« J'ai visité pendant que j’étais jeune ingénieur ce département que j'aime tant. Sédhiou a été complètement désenclavé après la construction de la Rn6 Ziguinchor-Tanaff. Nous avons engagé le bitumage de la boucle de Boudie. Elle sera goudronnée, l’axe sedhiou-Marsassoum en passant par Saboya et Bona », ces propos sont du candidat sortant à l’élection présidentielle du 24 février 2019 qui tenait un méga meeting a Sedhiou dans la matinée du dimanche 10 février.



A en croire Macky Sall qui ne cesse d’égrainer ses réalisations partout où il est passé, « nous allons engager la deuxième tranche depuis Marsassoum à Simbandi Birassou. Sédhiou c'est aussi promoville. Vous avez maintenant des routes pavées. Sédhiou est devenu une ville pavée et une ville lumière. Sedhiou c’est également aujourd'hui la construction d'un nouvel hôpital régional de niveau 2 pour 150 lits qui aura coûté 20 milliards de f CFA. ... ».



Pour lui, Sédhiou c’est surtout le domaine agricole communautaire de Sefa ou mille jeunes ont trouvé du travail aujourd'hui, mais, également les fermes agricoles villageoises. C’est également le pont de Diassy, la rénovation des pistes avec le Pudc 2. La mise à niveau n des châteaux d'eau et des forages dans l'ensemble de la région. La construction grâce à l'aquaculture d'une unité d'aliments de poisson. ... Sédhiou compte 40 étangs de 100 m2 et 10 étangs de 10 000 m2.



« Ceci va permettre de faire de Sédhiou le pôle aquacole national. Tout cela montre que la région de Sédhiou a senti les réalisations suite à mon premier mandat. Il reste la grande question du fleuve qui permettra de relier l'autre partie pour aller vers Banghré. Je sais que Sédhiou va montrer la différence. Alors si tel est votre volonté le 24 février à la première heure que tout le monde sorte massivement pour mettre dans les urnes le seul bulletin qui vaille, le bulletin marron avec la tête de cheval pour voter le candidat à l'air du temps qui sait travailler et comment s'y mettre. Qui a l'expérience et surtout engagement pour ce pays » suggère le Président de la Coalition Benno bokk yaakaar qui ajoute que la mobilisation à Sédhiou le rassure. Pour les Imams de Sédhiou dont leurs audience avec Macky Sall n’a pas pu se tenir comme souhaité, le candidat de Bby leur donne rendez-vous en mars après sa réélection pour une audience.



Cheikh Makhfou Diop

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos