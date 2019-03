VIDEO - Seyni Ndao, DG OFOR sur la pénurie d’eau à Fimela : « Dans les 48 heures, la situation devrait nettement s’améliorer

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2019 à 14:49

Suite à l’article de Leral.net, « Eau Secours, Fimela a soif, Mansour Faye, SDE et Sones WANTED », le Directeur général de l’Office des Forages Ruraux (OFOR), Seyni Ndao est sorti de son mutisme, afin répondre par rapport aux difficultés d’approvisionnement en eau de toute la région de Fimela jusqu’à la pointe de Djiffer, qui connaît des problèmes de nappes de salinité.



C’est pourquoi le DG d’OFOR opte pour l’option du transfert, en plus des mesures d’urgence avec 4 camions-citernes qui ravitaillent les grandes localités, sans oublier les travaux de Thiadiaye et le forage de Tassète évalué à 95 millions FCFA.

