VIDEO- Son convoi bloqué à Ziguinchor, Sonko laisse éclater sa colère contre les gendarmes

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Février 2019 à 08:08 | | 0 commentaire(s)|

Décidément, les ennuis ne finissent pas du côté de la coalition « Sonko Président ». Après Mbour et Fatick, tout à l’heure vers 22h, le convoi de Ousmane Sonko a été bloqué par la gendarmerie de Ziguinchor juste à la sortie de la ville, avant de prendre le pont Emile Badiane, en partance pour Bignona où devait se tenir son meeting de ce soir.



Selon les informations recueillies sur place, au-delà de 22h aucune voiture n’a le droit de passer. Ce qui n’est pas du goût du candidat et des militants qui selon eux, Moustapha Diop de Benno Bokk Yakaar était passé juste avant leur arrivée.



Des sources nous apprennent également qu’il n’a jamais été question de femer le pont à 22h. Très remonté, Sonko a aussitôt contacté les autorités de la ville pour que la situation se décante. Pis, lorsque la presse a commencé à recueillir des informations, les gendarmes sont revenus à de meilleurs sentiments. Le convoi est finalement arrivé à Bignona à 23h15.















Avec Igfm



