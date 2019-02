VIDEO - Sonko-Wade: Les premières déclarations Me Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko se sont rencontrés dans un hôtel de la place, ce samedi. Les deux hommes n'ont pas tari d'éloges l'un envers l'autre. "Vous êtes engagé, vous êtes un panafricain. Soyez en forme jusqu'au bout", a lancé le pape du Sopi. Et le leader de Pastef de lui rendre la politesse : "Comme je l'ai toujours dit, vous êtes le meilleur des présidents que nous avons connus. Votre discours nous a rendus fiers en tant qu'Africains."

