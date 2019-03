VIDEO - Thierno Lô à ses militants: "Que personne ne rouspète, si Macky Sall ne me nomme pas..." Le leader de la coalition "Adiana" s'est félicité de la victoire éclatante du candidat Macky Sall à l'issue du scrutin présidentiel du 24 février 2019. Remerciant également ses militants et sympathisants pour l'excellent travail abattu sur le terrain lors d'un meeting à Darou Mouhty, Thierno Lô a déclaré qu'il n'attend rien en retour.

